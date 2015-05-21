Участники псевдореферендума на Донбассе не думали, что голосуют за войну - адвокат

Об этом донецкий адвокат Евгений Кузьмин заявил во время записи телевизионной программы «Восток+Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 23 мая в 17.00.

“Своим знакомым они (жители Донецкой и Луганской областей — УНИАН) говорили, что мы хотим жить, как в России... Абсолютное большинство людей (которые приняли участие в так называемом «референдуме» за создание «ЛНР» и «ДНР» — УНИАН) не хотели, конечно, захвата власти или каких-либо вооруженных действий, они просто хотели жить в России», - сказал Кузьмин.

Читайте также«Референдумы» в Донецкой и Луганской областях не имеют никаких правовых последствий - ЦИКПри этом он отметил, что на этих территориях до сих пор сильна российская телевизионная пропаганда.

По мнению адвоката, власть должна показать, что в Украине жить намного лучше, чем в России.

Как сообщал УНИАН, 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях произошли так называемые «референдумы» об определении статуса региона.

Организаторы утверждали, что 89% граждан проголосовали за государственную независимость так называемой «Донецкой народной республики», за независимость так называемой «Луганской народной республики» – 96%.

Согласно с украинским законодательством, указанный опрос не имеет юридической силы, и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.

Даже в Кремле его не признали, заявив, что с уважением относятся к «волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей».