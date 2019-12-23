У Кучмы подтвердили согласование обмена пленными до Нового года

Других подробностей, в частности, относительно формулы или даты обмена, Дарка Олифер не сообщила.

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Информацию об этом подтвердила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Читайте такжеТКГ согласовала обмен пленными до конца года – росСМИ«Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже», – отметила пресс-секретарь Кучмы.

Других подробностей, в частности, относительно формулы или даты обмена, она не сообщила.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Минске состоялась последняя в этом году встреча участников ТКГ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах не удалось договориться о согласовании обновленных списков обмена удерживаемыми лицами.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что во время переговоров было согласовано большое число деталей и технических нюансов обмена удерживаемыми, но практически в последний момент все договоренности были разрушены боевиками «ЛНР».