Возле Рады - потасовка между милицией и пикетчиками (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики препятствуют пожарным потушить горящие шины. Они начали выдирать из рук спасателей пожарные рукава. Правоохранители начали оттеснять агрессивно настроенных пикетчиков, в результате чего произошла потасовка.

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Активное участие в драке принимают около десятка участников акции. Другие наблюдают и снимают все на мобильные телефоны.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня возле Верховной Рады, на перекрестке улиц Шелковичная и Грушевского, участники акции, которые требуют принять закон о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, зажгли автомобильные шины.

Шины горели около 30 секунд, после чего правоохранители оттеснили пикетчиков и потушили шины огнетушителями.

Через некоторое время наиболее агрессивные участники акции протеста снова зажгли шины, при этом они препятствуют пожарным тушить огонь.

Сейчас, по требованию протестующих, парламент рассматривает законопроект о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.