Узник Кремля Стомахин просит политического убежища в Украине

Он считает, что у России нет будущего и намерен продолжать свою политическую борьбу из Украины.

Известный российский публицист, узник Кремля Борис Стомахин просит политического убежища в Украине.

Об этом Стомахин сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Российский публицист отметил, что является бывшим политическим заключенным, который 12 лет просидел в местах лишения свободы в России за отстаивание своей политической позиции.

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"Я приехал в Украину и прошу здесь политического убежища", - сказал Стомахина.

Он отметил, что с этой целью обратился в Государственную миграционную службу Украины.

"Вопрос этот рассматривается. Я думаю, что можно рассчитывать, я предполагаю, что могут предоставить убежище, что положительный ответ возможен. В России я действительно просидел 12 лет. Я просидел два срока: пять, потом - семь лет. У меня было три политических приговора", - заявил Стомахин.

При этом он убежден, что существуют все основания считать, что, если бы он остался в России, его бы снова посадили в тюрьму.

Кроме того, публицист отметил, что в 2004 году он уже просил в Украине политическое убежище, но тогда ему отказали: "Я приезжал в Украину и действительно обращался за получением убежища в Виннице, но мне там было отказано. Причем отказано даже не то что в убежище, а отказано было в рассмотрении моего ходатайства по существу".

По его словам, в 2004 году он вынужден был вернуться в Россию, и после того, как прожив там некоторое время, находясь в розыске, был арестован в 2006 году и получил первый срок.

Как утверждает Стомахин, он был одним из первых из России, кто просил убежище, и поэтому, по его мнению, тогда Украина при президенте Леониде Кучме не хотела портить отношения с Россией из-за него.

"Сейчас я надеюсь, что таких мотивов не будет, и эти отношения давно испорчены, и довольно сильно, и я надеюсь, что безвозвратно, и уже не будет попыток как-то примириться и договориться с Москвой. Это совершенно бесполезно, я бы хотел заранее от этого предостеречь", - отметил Стомахин.

При этом он считает, что по сравнению с Россией, в Украине после революции 2013-2014 годов политическая система является достаточно демократичной.

"Хотя я не считаю ее идеальной, такой, что совершенно не подлежит никакой критике. Там есть что критиковать", - добавил он.

Также Стомахин пояснил, что просит убежища в Украине из-за целого комплекса причин. По его мнению, получить убежище в Западной Европе очень проблематично.

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"Я здесь словно дома. Фактически я, между прочим, корнями отсюда, из Украины. У меня много родственников были отсюда. Я в принципе могу даже претендовать на гражданство по родству. У меня дед был родом из Украины", - заявил Стомахин.

В связи с этим он сообщил, что также будет получать украинское гражданство.

Он подчеркнул, что не разговаривает на украинском, но хорошо понимает язык.

"Я все-таки думаю, что с такой биографией и здесь могут на официальном уровне понять, что все-таки стоит дать убежище, и я не придуриваюсь, не создаю липовую биографию", - сказал Стомахин.

Также он добавил, что поддерживал Революцию достоинства в Украине "всей душой, находясь еще в тюрьме": "Я очень рассчитываю, что эта революция не ушла в песок окончательно, и все не вернется к прежнему, до того состояния, когда мне отказали в 2004 году".

Вместе с тем он назвал Россию "ужасной страной", в котором "невозможно жить".

Также он не видит будущего для России: "Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, существовавшие в истории, распались. Вот эта осталась последняя. Я думаю, что ее тоже ждет распад в обозримом будущем".

В этой связи он подчеркнул, что хотел бы поспособствовать распаду России.

При этом он надеется, что Украина в будущем будет нормальным демократическим государством.

"Именно от распада и прекращения существования Российской Федерации это в основном и зависит. Потому что, когда рядом находится такой сосед, то жизнь становится очень затруднительной", - считает Стомахин.

По его мнению, пока существует Россия, в Украине будут постоянные проблемы.

Он сообщил, что его планы на будущее предусматривают продолжение политической борьбы - в следующем году исполнится 30 лет его политической деятельности.

Кроме того, он презентовал книгу "Азбука свободы", которую написал в тюрьме с перерывами с 2014 года до 2019 года. В ней он изложил свои мысли о свободе, как ее понимать и как отстаивать.