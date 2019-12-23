Выборы в ОТГ: в "Слуге народа" объявили о "третей за год победе"

В «Слуге народа» отметили, что таким образом в местных советах по всей Украине будет больше депутатов от партии, чем от всех других вместе взятых партий.

По результатам обработки протоколов участковых комиссий на 75% участков, более половины избирателей на выборах в ОТГ поддержали партию «Слуга народа» и ее кандидатов.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

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«И снова победа «Слуги Народа»! Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак – проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все другие вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцами. Каждый третий мандат – наш!», - сказано в сообщении.

В «Слуге народа» отметили, что это уже третья победа партии за этот год.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины состоялись первые местные выборы, дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях.

В выборах приняли участие 29 политических партий. Право голосовать на этих выборах имели более 380 тыс. избирателей.