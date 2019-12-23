В МИД РФ намерены повлиять на боевиков для выполнения решений "нормандского саммита"

По словам Лаврова, Владимиру Зеленскому якобы мешают улучшить отношения с РФ.

Россия намерена повлиять на боевиков на оккупированном Донбассе, чтобы те выполняли решения "нормандской встречи" 9 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Первому каналу", пишут "РИА Новости".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы желает позитивных сдвигов в отношениях с РФ, но "есть те, кто пытается ему помешать в этом".

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"Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, глава МИД России также рассказал о "препятствии" для обмена пленными на Донбассе.