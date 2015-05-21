Никто не имеет права блокировать европейскую интеграцию восточных соседей ЕС - Меркель

Об этом сообщает РАР со ссылкой на выступление немецкого канцлера в Бундестаге перед вылетом в Ригу, где сегодня начнет работу IV саммит «Восточного партнерства».

«Если наши восточные соседи хотят сблизиться с ценностями Европейского Союза, так это их суверенное решение... Никто не имеет права блокировать избранного ими самими пути»,- сказала она.

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Меркель отметила, что из-за незаконной аннексии Крыма Россией и конфликта на Донбассе программа «Восточного партнерства» «важнее, чем когда-либо».

«В XXI веке мы отвергаем мышление в категориях сфер влияния; это также касается ситуации в Украине», - сказала она, отметив, что сотрудничество ЕС с восточными соседями не направлено против других государств, особенно против России.

Она также отметила, что страны, которые сотрудничают с ЕС, не должны отказываться от сотрудничества с Россией и заверила, что готова к диалогу с Москвой в контексте проблем, связанных с имплементацией соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией или Молдовой.

В то же время Меркель отметила, что программа «Восточного партнерства» «не является инструментом политики расширения ЕС».

«Нам нельзя будить ложные надежды, которые мы не сможем выполнить», - сказала немецкий канцлер, заметив, что Берлин говорит это прямым текстом своим партнерам с востока.