Никто не имеет права блокировать европейскую интеграцию восточных соседей ЕС - Меркель

15:01, 21 мая 2015
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня в Берлине, что никто не имеет права блокировать европейскую интеграцию государств восточных соседей Европейского Союза, если они выбрали такой путь своего развития.

REUTERS

Об этом сообщает РАР со ссылкой на выступление немецкого канцлера в Бундестаге перед вылетом в Ригу, где сегодня начнет работу IV саммит «Восточного партнерства».

«Если наши восточные соседи хотят сблизиться с ценностями Европейского Союза, так это их суверенное решение... Никто не имеет права блокировать избранного ими самими пути»,- сказала она.

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Меркель отметила, что из-за незаконной аннексии Крыма Россией и конфликта на Донбассе программа «Восточного партнерства» «важнее, чем когда-либо».

«В XXI веке мы отвергаем мышление в категориях сфер влияния; это также касается ситуации в Украине», - сказала она, отметив, что сотрудничество ЕС с восточными соседями не направлено против других государств, особенно против России.

Она также отметила, что страны, которые сотрудничают с ЕС, не должны отказываться от сотрудничества с Россией и заверила, что готова к диалогу с Москвой в контексте проблем, связанных с имплементацией соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией или Молдовой.

В то же время Меркель отметила, что программа «Восточного партнерства» «не является инструментом политики расширения ЕС».

«Нам нельзя будить ложные надежды, которые мы не сможем выполнить», - сказала немецкий канцлер, заметив, что Берлин говорит это прямым текстом своим партнерам с востока.

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