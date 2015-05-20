Порошенко недоволен работой Государственной миграционной службы

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На совещании отмечалось, что большая часть технических требований, которые сформулировали европейские эксперты, выполнены полностью или в значительной части. Среди критериев, над которыми еще нужно работать, - обеспечение безопасности системы первичной идентификации граждан, которая предусматривает биометрические паспорта и введение единой идентификационной карты гражданина.

Вместе с тем глава государства раскритиковал работу Государственной миграционной службы по исполнению задач, которые находятся в ее сфере ответственности, относительно введения безвизового режима. «Я просил бы сделать по этому поводу соответствующие выводы», – заявил президент.

Читайте такжеПорошенко одобрил стратегию реформирования судоустройства на 2015-2020 годы

Глава государства дал поручение относительно ускорения выполнения замечаний Европейской Комиссии и предупредил о персональной ответственности руководителей государственных органов и учреждений за качество выполнения этих поручений.

В совещании также приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, председатель Государственной миграционной службы Сергей Радутный, первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.