Минюст передаст большинство функций местной власти – министр

Об этом в ходе заседания правительства в среду заявил Министр юстиции Павел Петренко, представляя законопроекту, направленные на децентрализацию услуг.

«Вместе с услугами также передается весь бюджет и все деньги, которые раньше получало государство от предоставления этих услуг. Речь идет о полумиллиарда гривен, которые получат местные бюджеты на развитие своей инфраструктуры и на предоставление качественных услуг», - рассказал Петренко.

По словам министра, данные законопроекты также предполагают систему демонополизации предоставления этих услуг. «Мы считаем, что государственный чиновник из Киева не мотивирован предоставлять услугу в маленьком городке. А и именно местный глава и нотариус, который там ведет свою деятельность, есть теми субъектами, которые смогут быстро и качественно предоставить услугу гражданину», -добавил он.

Помимо этого, в законопроектах Минюста заложен принцип экстерриториальности предоставления услуг. «Это значит, что теперь любой гражданин может зарегистрировать свою компанию, внести изменения в ее устав, изменить информацию о руководителе на территории всей страны, вне зависимости от места регистрации своей компании и места проживания», - отметил министр.

Кроме того, положительным образом, по словам министра, зарекомендовали себя пилотные проекты по внедрению электронных сервисов по всем услугам, которые будут предоставляться новыми субъектами. «То есть вы сможете зарегистрировать компанию, внести изменения в ее устав и получить информацию через электронный портал без контакта с регистратором», - резюмировал он.

Петренко призвал правительство принять представленные законопроекты и максимально оперативно передать их на регистрацию в Верховную Раду.