Зеленский начал официальный визит в Азербайджан
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в рамках визита запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.
Отмечается, что по результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.
Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.
Кроме того, Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.