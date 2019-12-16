Зеленский начал официальный визит в Азербайджан

Запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате, по результатам которых ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в рамках визита запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.

Отмечается, что по результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Кроме того, Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.