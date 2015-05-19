Балога: Борьба с коррупцией будет тогда, когда преступникам будут зачитывать реальные приговоры

Так считает лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока не будет реальных посадок, все, чем занимается Верховная Рада, – это переливание из пустого в порожнее. Пока не посадят первого министра, судью, прокурора. Ни о какой борьбе с коррупцией говорить не приходится. Такой опыт Грузии, Хорватии, Сингапура, стран Прибалтики.

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«Но у нас не могут довести до ума даже громкие скандалы. Сегодня одних задерживают в прямом эфире – завтра их выпускают под залог. Сегодня на судью Печерского суда надевают электронный браслет – завтра его снимают. Заместитель Генерального прокурора на всю страну заявляет, что ему предлагают десятки миллионов долларов взяток, но по этому делу до сих пор так никто и не сидит», - отметил Виктор Балога.

По его мнению, и Европа, и украинцы поверят в борьбу с коррупцией тогда, когда не только в прессе будут печатать разоблачительные материалы, а когда судья будет зачитывать преступникам реальные приговоры с реальными сроками отсидки.