The Financial Times: США вмешиваются в украинский мирный процесс при посредничестве Европы

США начали вмешиваться в зыбкий мирный процесс в Украине при посредничестве Европы, в то время как в следующем месяце ЕС приближается к крайнему сроку для продления санкций против России из-за роли Москвы в кризисе.

Об этом сообщают Катрин Хилл, Джеоф Дайер и Алекс Баркер в статье «США вмешиваются в украинский мирный процесс при посредничестве Европы», опубликованной на сайте газеты The Financial Times.

Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США, в понедельник провела подробное обсуждение с двумя старшими должностными лицами о реализации соглашения о прекращении огня и политическом урегулировании конфликта на востоке Украины, которое было согласовано в феврале в Минске.

«Теперь у нас есть прямой канал по Украине также с Российской Федерацией», сказала г-жа Нуланд, добавив, что «цель США здесь – поддержать полное осуществление Минского соглашения».

Последовательные визиты г-жи Нуланд в Киев на выходных и в Москву в понедельник расцениваются как попытка «убрать» после госсекретаря США Джона Керри, который неделей ранее во время своего первого визита в Россию за два года, оставил впечатление, будто Вашингтон слишком дружественно относится к Москве.

После переговоров с российскими заместителями министра иностранных дел Григорием Карасиным и Сергеем Рябковым, г-жа Нуланд сказала, что обсуждала возможность привлечения наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Широкино, в деревню, где постоянно ведутся бои и нарушается перемирие.

Она также поспешила убедиться, что ОБСЕ присутствует вдоль российско-украинской границы и может проверить все конвои, пересекающие российскую границу в Украину. Кроме того, повестка дня США включала пункт о проведении выборов в районах под контролем сепаратистов согласно законодательству Украины и полностью под контролем ОБСЕ. Г-жа Нуланд также подчеркнула, что необходимо разрешить ввоз гуманитарной помощи на территории, контролируемые повстанцами, не только из России, но и с украинской стороны.

Участие Вашингтона на таком детальном уровне знаменует собой изменение, после того, как в Минске было достигнуто соглашение между лидерами Украины, России, Германии и Франции. В Вашингтоне царит беспокойство из-за того, что некоторые члены ЕС могут уклоняться от полноценного продления санкций.

В частности, французские и итальянские чиновники предложили возможность пересмотра продления, чтобы отразить «прогресс», поскольку с момента Минского соглашения, подписанного в феврале, конфликт больше не похож на полномасштабную войну.

Но г-жа Нуланд подчеркнула, что участие Вашингтона в Минском процессе «согласовано с государствами «нормандской четверки», с нашими коллегами в ЕС».

Самуэль Чарап, эксперт по России Международного института стратегических исследований в Вашингтоне, сказал, что участие США стало «возможно, небольшим изменением в тактике, но это не изменение в политике».

Время заседаний, вероятно, отражает обеспокоенность тем, что ситуация на местах может ухудшиться в ближайшие недели, и что политическое направление Минского процесса, кажется, зашло в тупик, сказал он.

«Прямое дипломатическое участие на высоком уровне было недостающим элементом в стратегии США для того, чтобы уладить ситуацию в Украине».

Параллельно со встречами госпожи Нуланд, Дэниел Рубинштейн, спецпредставитель США по Сирии, также провел переговоры в Москве, подпитывая слухи о том, что внезапный всплеск американской дипломатии с Россией может быть направлен на поиск сделки по Сирии.

На прошлой неделе после встречи с президентом России Владимиром Путиным г-н Керри заявил, что растущая угроза исламского государства увеличивает срочность поиска партнеров для политического урегулирования в Сирии.

Вашингтон утверждает, что сейчас самое время Москве пересмотреть свое длительное нежелание отказаться от сирийского президента Башара аль-Асада, ключевого союзника, поскольку г-н Асад теряет территорию, проигрывая радикальным группам.

Некоторые российские правительственные чиновники в понедельник выразили осторожное одобрение более интенсивного дипломатического диалога с Вашингтоном, но отвергли предположения любых компромиссов по Сирии и Украине.

«Мы не обсуждали этого в таком контексте», сказал г-н Рябков. «И все равно я не знаю, как может быть возможным такой обмен, потому что Россия Федерация имеет абсолютно четкую и твердую позицию по Украине и Сирии».