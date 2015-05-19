Верховная Рада заказала услуги по охране на четверть миллиона гривен
Украинский парламент заказал услуги по охране объектов админзданий на 285 тыс. гривень.
Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».
Управление административными домами Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 27 апреля заключило соглашение с ООО «Одесем» на услуги, связанные с личной безопасностью. Стоимость сделки составляет 285 тыс. грн.
Услуги будут оказываться круглосуточно, без выходных. Стоимость охраны составит 43,20 грн./час.
В частности, заказано пять постов физической охраны для объектов:
КПП административного здания, Киев, вул. Лютеранская, 28а
КПП, Київ вул. Банковая, 6-8
КПП, Київ вул. Садовая, 3а (2 поста)
КПП базы отдыха «Пуща Водица», Киев, вул. Вышгородская, 150
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Фирма «Одесем» зарегистрирована в Киеве на Александра и Валентину Денисенко. Эта фирма уже получала аналогичный подряд в 2013 году.
По данным ВГЗ, стоимость охраны помещений парламента за последние годы существенно не менялась. В 2014 г. сумма договора составила 244 тыс. грн., в 2013 г. – 286 тыс. грн.
Ранее УНИАН сообщал, что почти все госзакупки в Украине хотят сделать электронными до конца 2016 года.