Москва не исключает, что следующего "нормандского саммита" может и не быть

В России удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения на Донбассе.

В МИД РФ не исключили, что новый саммит глав государств "нормандского формата" через 4 месяца может не состояться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай".

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"Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая", - сказал Руденко.

Он подчеркнул, что для России важно оставить "все как есть" в порядке выполнения Минских соглашений.

При этом Руденко сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе.

"Эти участки тоже пока не согласованы, даже названия этих мест пока неизвестны. Это все будет делаться на заседании Контактной группы, которое у нас состоится 18 декабря", - сказал Руденко.

По его словам, в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил на трех дополнительных участках в Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных».

Лидеры «нормандской четверки» поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.