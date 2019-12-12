В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось 28-е заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Украина подписала обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, делегация Украины во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Демедюком приняла участие в 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО), которое состоялось сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Делегацию Альянса возглавлял помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, директор Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Камиль Гранд.

Во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в области вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год.

По итогам заседания стороны подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Стороны рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставкам, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению.