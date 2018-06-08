Вехи недели. Донбасские уловки, коалиция имитации и скандалы в благородном Кабмине

Но начать хочу с подписания президентом законов о декоммунизации. Порошенко критикуют за некоторое затягивание с этим шагом, хотя он не вышел за отведенные законом рамки. Более того – постарался максимально приблизить дату своего автографа ко Дню памяти жертв политических репрессий. И это – правильный шаг, поскольку обществу необходимо напомнить, что под красным знаменем не только побеждали Гитлера, но и уничтожали миллионы невинных сограждан.

Россия в своей политической практике продолжает быть достойной наследницей Советского Союза, пытавшегося с разной степенью интенсивности противостоять западному миру, но в итоге не выдержавшего биполярного противостояния. Впрочем, некоторые методы остаются традиционными. Это и использование своих диверсантов на территории соседних государств (не приходится сомневаться, что пресловутое «Русские своих не бросают» не сработает в отношении двоих военнослужащих ГРУ, захваченных на Луганщине украинскими военными). И проталкивание через марионеток своих потаенных желаний в отношении политического устройства соседних государств. Похоже, РФ серьезно деградирует в качестве субъекта международного права и ответственного члена мирового сообщества, что представляет собой немалую угрозу.

Украине нельзя забывать, что у нее 2000 километров общей границы с Россией, из которых пятая часть сегодня не контролируется нашими пограничниками. Эта ситуация обязывает украинский истеблишмент как можно быстрее осуществлять реформы, закрывая слабые места во внутриукраинском устройстве. Честно говоря, на минувшей неделе только усилилось ощущение, что под парламентским куполом процент недорослей до понимания стоящих перед ними задач опасно большой. Эффективность парламентской коалиции невысока, качество принимаемых решений оставляет желать лучшего, между отцами-основателями «Европейской Украины» нет и намека на согласованность и скоординированность действий.

Внесение представления на лишение депутатского иммунитета двоих Сергеев – Клюева и Мельничука – вряд ли станет той волшебной палочкой, взмах которой превратит парламент восьмого созыва в прагматичную и эффективную машину для голосования. Скорее наоборот – процент депутатских прогулов вырастет, пропорционально ему увеличится и громкость обличительных заявлений тех, кто в сессионном зале появляться будет. Стоит не забывать, что общественное мнение к законодателям зачастую формирует свое отношение по худшим, а не лучшим представителям парламентского корпуса. Поэтому досадно, что срок годности новых парламентариев (обновление составило добрых две трети) оказался рекордно низким.

Правительству приходится выдерживать тарифное цунами и регулярные скандалы. С высоко поднятой головой ушел в отставку и.о. главы ГСЧС Зорян Шкиряк, которого Арсен Аваков намерен вернуть обратно в МВД. С видом оскорбленной невинности – еще один милицейский замминистра, Сергей Чеботарь. Со скандалом – Саша Боровик, о котором можно сказать, что он работал в МЭРТ, но не проявил себя там экономическим гуру, зато немало преуспел в качестве звезды голубых экранов, отравляющей существование Арсения Яценюка своими впечатлениями о работе в возглавляемом им правительстве. Премьер предложил коалиции выполнять подписанное при ее создании соглашение, а не готовиться к выборам. Трудно сказать, кто, за исключением «народных фронтовиков», прислушается к увещеваниям Арсения Петровича.

Евгений Магда