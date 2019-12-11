Назначение главы КГГА: нардепы обратились за разъяснениями в КСУ

Пленарное заседание суда по этому вопросу состоится 12 декабря.

Большая палата Конституционного суда Украину 12 декабря рассмотрит конституционное представление 51 народного депутата о возможности президента Украины назначать и увольнять председателя Киевской горгосадминистрации, если это лицо является избранным на должность Киевского городского головы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КСУ.

Читайте такжеРада приняла в первом о чтении законопроект о столице«12 декабря в 10 часов Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений статьи 7, части 7 статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части 1 92, частей 1 – 5 статьи 118, части 2 статьи 133, частей 1 – 4 статьи 140, частей 2, 4 статьи 141 Конституции Украины», – говорится в сообщении.

Авторы ходатайства просят суд дать официальное толкование указанных положений Основного закона в контексте ряда вопросов.

В частности, они просят КСУ разъяснить, может ли быть уволено президентом Украины с должности председателя КГГА лицо, избранное на должность Киевского городского головы, при условии, если полномочия лица, избранного на должность Киевского городского головы, не прекращены в установленном законодательством порядке.

Кроме того, депутаты просят суд объяснить, может ли быть назначено президентом Украины на должность председателя КГГА лицо, не избранное Киевским городским головой, при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке.

Также авторы представления просят растолковать, может ли Киевский городской совет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА.

Как утверждает субъект права на конституционное представление, необходимость в официальном толковании вышеупомянутых положений Конституции обусловлена «невозможностью решения затронутых в конституционном представлении вопросов существующими способами устранения правовых коллизий, а также существованием различных правовых точек зрения на их решение».