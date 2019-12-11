В ОБСЕ прокомментировали результаты встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словакии Мирослав Лайчак считает, что реализация согласованных шагов станет важным вкладом в урегулирование конфликта на востоке Украины.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак приветствует договоренности лидеров стран «нормандской четверки» на саммите в Париже.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В частности, председатель ОБСЕ отметил, что реализация согласованных шагов станет важным вкладом в урегулирование конфликта на востоке Украины и будет обеспечивать мир для людей, страдающих в течение многих лет.

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«Я очень рад, что дальнейшие шаги предполагают проведение мероприятий, в том числе обязательства относительно режима прекращения огня, разминирования, содействия обмену удерживаемыми лицами, создания новых зон разведения вдоль линии соприкосновения и открытия новых пунктов въезда и выезда - конкретные меры, которые продвигались при содействии словацкого председательства в ОБСЕ, начиная с этого года», - подчеркнул Лайчак.

Также действующий председатель ОБСЕ приветствует договоренность лидеров стран «нормандской четверки» снова встретиться через четыре месяца для дальнейшего обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, в том числе организацию местных выборов.