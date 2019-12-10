Ляшко пришел на допрос, но отказался свидетельствовать (видео)

Экс-нардеп считает дело о драке с Герусом сфальсифицированным.

Бывший нардеп Олег Ляшко пришел на допрос в прокуратуру по делу о драке с депутатом Андреем Герусом, однако отказался давать показания.

Об этом он сообщил журналистам под зданием Бориспольской прокуратуры.

Ляшко снова заявил, что считает дело против него сфальсифицированным.

"Я воспользовался правом, которое мне дает статья 63 Конституции Украины, для того, чтобы не давать никаких показаний по этому сфальсифицированному уголовному делу. Я в суде заявлял и еще раз говорю: дело сфальсифицировано, Герус должен сидеть на скамье подсудимых", - считает экс-депутат.

Он заверил, что пришел на допрос, чтобы показать, что не собирается скрываться от следствия. "Прятаться они будут", - добавил он.

Напомним, 6 ноября Ляшко подрался с действующим нардепом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

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По словам Ляшко, Герус якобы лоббировал открытие украинского рынка для российской электроэнергии. Позже полиция открыла уголовное производство из-за драки. 18 ноября Ляшко было сообщено о подозрении, позже суд отпустил его на поруки двух действующих нардепов.