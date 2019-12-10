Президент РФ заявил, что любое соглашение имеет ту или иную «гибкость», ведь некоторые написанные на бумаге вещи могут трактоваться сторонами по-разному.

Президент России Владимир Путин допустил «гибкость» некоторых положений Минских соглашений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате».

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«Понимаете в чем дело, любое соглашение имеет ту или иную «гибкость», потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному. У нас дискуссия сегодня шла по некоторому аспекту Минского соглашения – есть вещи прописанные прямо и здесь достаточно сложно с этим спорить, а есть те, которые родились как компромисс в ходе наших дискуссий в Минске в 2015 году, поэтому разные стороны по-разному их трактуют», - сказал Путин, отвечая на вопрос, гибкие ли Минские договоренности и была ли подтверждена незыблемость этих соглашений.

Он подчеркнул, что для этого стороны и собираются, чтобы выйти на общее понимание и единый стандарт в юридической технике.

«Никакой другой альтернативы кроме Минских соглашений нет и нужно сделать все, чтобы они были полностью реализованы», - сказал Путин.