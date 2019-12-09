Украина поблагодарила страны, поддержавшие проект резолюции ООН по Крыму

В тексте резолюции говорится о призыве к РФ вывести свои вооруженные силы с аннексированного полуострова и немедленно прекратить оккупацию украинской территории.

Министерство иностранных дел Украины выразило благодарность странам, которые поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН по оккупации Россией Крыма.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

Читайте такжеРФ, Беларусь, Китай: какие страны не поддержали резолюцию ООН по оккупированному Крыму (список)

«Мы благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавторами и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающейся проблемы милитаризации Россией оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей», – сообщает пресс-служба МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что намерены добиться к концу года принятия Генассамблеей ООН обновленной резолюции о милитаризации Крыма, а также Черного и Азовского морей.

В конце ноября на сайте ООН был опубликован обновленный проект резолюции против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

В тексте резолюции говорится о призыве к РФ вывести свои вооруженные силы с аннексированного полуострова и немедленно прекратить оккупацию украинской территории.

18 декабря 2018 года Генассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». За документ проголосовали 66 стран, против -19 стран, воздержались - 72.