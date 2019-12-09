В рамках "нормандского саммита" началась встреча Зеленского и Путина
Владимир Зеленский и Владимир Путин начали первую встречу с глазу на глаз в рамках «нормандского формата» - встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции.
Об этом сообщает hromadske.
Читайте такжеВ Париже началась встреча нормандской четверки (фото)
Переговоры между Зеленским и Путиным происходят после встречи четырех лидеров «нормандского формата», но до их совместной пресс конференции.
Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.
По предварительному графику, встреча в «нормандском формате» должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), но ее начало было перенесено почти на полтора часа.
Как отметили в Офисе главы государства, главный вопрос повестки дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.
Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.