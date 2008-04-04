Катеринчук обращается ко всем и к Кличко лично

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК обратился ко всем представителям демократических сил и лично к Виталию КЛИЧКО с предложением создать единый блок для участия в досрочных выборах в Киевский городской совет.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Н.КАТЕРИНЧУКА.

“Предлагаю всем, кто хочет покончить с эрой коррумпированных бюрократов, подкупа киевлян и пустых обещаний объединиться в единый избирательный блок. Совместив наши усилия, мы создадим демократическое большинство в будущем Киевсовете, которое будет способствовать действительному обновлению киевской власти и реальному контролю за его работой”, – говорится в заявлении.

Н.КАТЕРИНЧУК подчеркивает, что с этим предложением он обращается в первую очередь к В.КЛИЧКО.

Также он надеется, что предложение найдет поддержку не только у участников избирательной кампании, но и среди киевлян.