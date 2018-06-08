Украинский интерес. Неожиданная Меркель, челночный Керри и скепсис перед Ригой

Визит Ангелы Меркель в Москву сразу после масштабного празднования Дня Победы напомнил холодный душ для российского руководства. Канцлер Германии назвала аннексию Крыма преступной и угрожающей европейской безопасности. Это заявление российское ТВ аккуратно вырезало из эфиров и подчистило перевод на официальном сайте Кремля. Но факт остается фактом – позиция Меркель была озвучена в Москве, равно как и ее готовность добиваться восстановления территориальной целостности Украины. Весьма пикантной заявление в контексте оценок, данных бундесканцлерин захвату Россией Крыма.

Следует признать, что украинского президента Ангела Меркель в Берлине не побаловала совместным выходом к прессе. Порошенко в немецкой столице ограничился констатацией отсутствия прогресса в деле демилитаризации на Донбассе и призывом выполнять Минские соглашения. Как уже неоднократно отмечалось, достигнутые три месяца назад в белорусской столице договоренности призывают выполнять все заинтересованные стороны, но каждая из них видит процесс выполнения по-своему. Оригинальным дипломатическим шагом стала встреча украинского и французского президентов в немецком Аахене, хотя и там внешнеполитических прорывов не произошло.

Четырехчасовые переговоры госсекретаря США Джона Керри в Сочи с Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность украинского политикума. Пожалуй, в оценках дипломатической активности шефа Госдепартамента было многовато однобокости и эмоциональности. Дело в том, что дипломаты должны вести диалог, и США не могут себе позволить строить исключительно недовольную мину в отношении России. К тому же на саммите министров иностранных дел НАТО, в ходе которого прошло и заседание комиссии Украина – НАТО, Керри подчеркнул необходимость сохранения санкций против России ради достижения мира в Украине. Кстати, позиция Альянса по отношению к происходящему на Донбассе, как и полагается военно-политическому блоку, выглядит более четкой по сравнению с ЕС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что Россия должна прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. Успокаивать украинский истеблишмент примчалась Виктория Нуланд, не только передавшая руководству нашей страны заветные слова от Госдепартамента, но и проведшая встречу с Сергеем Левочкиным. Ничего личного – привычная равноудаленность.

Бронислав Коморовский, уступивший в первом туре президентских выборов в Польше кандидату от «Права и справедливости» Анджею Дуде, провел небольшой мастер-класс для украинских политиков. Действующий президент Польши пообещал провести референдум на тему коррекции политической системы на основе предложений, выдвинутых ставшим третьим во время голосования 10 мая Павлом Кукизом. Интересно, поможет ли это Коморовскому переломить ситуацию в разделившейся электорально стране.

Украина тем временем прощается с иллюзиями относительно саммита «Восточного партнерства» в Риге, который пройдет на следующей неделе. Голосом скепсиса стал представитель Украины при ЕС Константин Елисеев, так и не превратившийся в вице-премьера по вопросам евроинтеграции. Он подчеркнул, что некоторым членам Евросоюза нужно активнее готовиться к встрече в столице Латвии, не исключив, что она может завершиться без принятия итоговой декларации.

Евгений Магда