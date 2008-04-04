Черновецкий: тот, кто придумал эти выборы, ошибся

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ представил членов своей команды, с которыми он идет на выборы: Денис БАСС, Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, Алла ШЛАПАК, Денис КОМАРНИЦКИЙ, Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня на брифинге, который состоялся после подачи заявления о намерении баллотироваться на должность мэра города. Перечисленные им люди, которые и сейчас работают в Киевской городской администрации и Киевсовете, также принимали участие в брифинге. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что горд своей нынешней командой, которую он создал сразу после выборов в 2006 году, подчеркнув, что ее деятельностью привлек внимание всех главных политиков в Украине. Он также подчеркнул, что это все лишь часть команды, но все эти люди являются публичными, которые отчитываются и выступают перед киевлянами. Это феномен в Киевсовете», - подчеркнул мэр. Он надеется, что поддержка киевлянами этой команды будет расти с каждым днем.

На вопрос прессы, сколько мест в Киевсовете он рассчитывает получить после выборов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: «Те, кто придумал эти выборы, ошибся в подсчетах. У нас появится после выборов больше депутатов, чем у любой другой фракции. Мы будем доминирующей фракцией в Киевсовете».

Он также сказал, что в его команду войдет отсутствующий сегодня на брифинге Олесь ДОВГИЙ, при чем он станет «ближайшим соратником» мэра и будет в первых числах списка. Отсутствие О.ДОВГОГО мэр объяснил тем, что он находится в отпуске по собственному желанию.

Глава фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Д.КОМАРНИЦКИЙ сообщил, что блок, как и на прошлых выборах, будет базироваться на двух партиях: Христианско-либеральная партия и партия «Зеленая планета». Межпартийная конференция запланирована на 10-11 апреля.

В тоже время, по его словам, сейчас еще проходят консультации с другими политическими силами, и, возможно, в блок войдет еще какая-нибудь партия. Но, по словам Д.КОМАРНИЦКОГО, присоединение этих партий не повлияет сильно на список, и никак не отразятся на программе блока.

Он также сообщил, что список в Киевсовет будет включать 120 кандидатов в депутаты (столько мест всего в Киевсовете - УНИАН), и возглавлять его будет Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН, на прошлых выборах Киевсовета Христианско-либеральная партия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО объединилась в блок с Украинской партией «Зеленая планета» (лидер Наталия ЗУБИЦКАЯ). Вместе они набрали 12,93% голосов избирателей.