Меркель прибыла в Елисейский дворец в Париже для встречи лидеров «нормандского формата»

Меркель встретил на крыльце своей резиденции президент Франции Эммануэль Макрон.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец в Париже, где сегодня состоится встреча лидеров стран в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, Меркель встретил на крыльце своей резиденции президент Франции Эммануэль Макрон.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поднять вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.