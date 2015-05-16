В России дипломатов не пускают к заключенным на территории РФ гражданам Украины – МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением нарушения российской стороной прав содержащихся под стражей на территории РФ граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клиха.

"В частности, российской стороной проигнорировано более 20 обращений по данному вопросу, направленных Министерством иностранных дел Украины, Посольство Украины в Российской Федерации и Генеральным консульством Украины в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

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Украинские консулы неоднократно посещали Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в Ессентуках, чтобы получить соответствующие разрешения и встретиться с арестованными украинцами, но следствиее так и не предоставило разрешений под вымышленными предлогами.

Так, 14 мая Следком РФ в очередной раз отказал в предоставлении допуска консульских должностных лиц на встречу с Карпюком и Клихом.

"Препятствования российской стороной осуществлению консульскими должностными лицами Украины контактов с задержанными гражданами Украины вызывает особое беспокойство на фоне заявлений других удерживаемых на территории Российской Федерации украинских граждан о применении к ним в ходе следствия физического и психологического давления, а также пыток с целью получения показаний", - отметили в ведомстве.

В МИД также потребовали обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дел Николая Карпюка и Станислава Клиха, предоставить информацию о месте и условиях их содержания под стражей и состояния здоровья и немедленно допустить к ним консульских должностных лиц Украины.

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Как известно, 21 марта 2014 года Карпюк был задержан в Черниговской области российскими спецслужбами, оттуда вывезен в Россию.

Его обвиняют в бандитизме и отправке наемников в Чечню. По первоначальным данным, Карпюк содержится в СИЗО в Ессентуках.

10 апреля МИД Украины вручил российскому консулу в Киеве ноту протеста в связи с нарушением прав арестованных в России украинцев - Карпюка и киевского журналиста Станислава Клиха.

14 мая российский адвокат Илья Новиков заявил, что Николая Карпюка, возможно, уже нет в живых.

Киевского журналиста Станислава Клиха задержали 11 августа. Он поехал к девушке в город Орел, но в Украину так и не вернулся. Родные до сих пор не знают, в чем его обвиняют. Предположительно Клих содержится в СИЗО в Пятигорске.