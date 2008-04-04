Криль: Шуфрич сам знает, что Тимошенко хлопотала у Ющенко за Медведчука

Народный депутат от “Наша Украина – Народная самооборона”, лидер “Единого центра” Игорь КРИЛЬ называет ложью заявление о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагал Виктору МЕДВЕДЧУКУ возглавить СНБОУ.

Об этом И.КРИЛЬ сказал, комментируя соответствующее заявление народного депутата, члена фракции Партии регионов Нестора ШУФРИЧА.

И.КРИЛЬ утверждает, что к главе государства с соответствующей просьбой приходила премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. “Это очередная бюто-эсдековская ложь. И ШУФРИЧ прекрасно это знает. Он также знает, что именно ТИМОШЕНКО приходила к Президенту и предлагала, чтобы В.ЮЩЕНКО эту должность предложил В.МЕДВЕДЧУКУ”, - сказал он.

И.КРИЛЬ в который раз отметил, что сотрудничество Ю.ТИМОШЕНКО и В.МЕДВЕДЧУКА продолжается довольно давно. «Именно поэтому ТИМОШЕНКО начала публичный процесс отмывания В.МЕДВЕДЧУКА с целью объяснить своим избирателям в будущем личное сотрудничество с человеком, против которого фактически стоял Майдан”, - сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины из фракции Партии регионов, который ранее был первым заместителем председателя СДПУ(О) Н.ШУФРИЧ удивлен высказываниями Президента В.ЮЩЕНКО относительно экс-лидера украинских эсдеков В.МЕДВЕДЧУКА. «Оценка ЮЩЕНКО меня удивляет, является циничной, как, в принципе, и все, что делает ЮЩЕНКО постоянно», - сказал Н.ШУФРИЧ, предложив главе государства рассказать народу, как тот предлагал В.МЕДВЕДЧУКУ ряд должностей, в частности должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, за содействие «в определенных конституционных процессах», при этом В.МЕДВЕДЧУК должен был выступить против позиции Партии регионов. «Наверное, не случайно, что когда эта должность была предложена МЕДВЕДЧУКУ, ее предложили БОГАТЫРЕВОЙ», - сказал народный депутат.