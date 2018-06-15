Ползучая контра

У революции есть убийственное свойство пожирать собственных детей. Со времен взятия Бастилии или Зимнего дворца и до - включительно - взятия Банковой.

Вспомним 17 киевских декабрьских дней, которые потрясли мир, и революционный иконостас, который возвышался над революционным Майданом.

Где сегодня седовласый патриарх повстанческого фронта Александр Александрович Мороз, который зажег бикфордов шнур тейпгейта, на котором и сам подорвался?..

Как старательно из-за спины главных вождей выглядывал и рукой махал трудящимся неутомимый в своем присутствии всегда при этих вождях Кинах, который как пришел, так и ушел.

В конечном счете, тех, кому вслед пускают вчерашние побратимы по общей борьбе безжалостное «отщепенцы», не так уж и много. А редеют ряды первой шеренги революционеров, по большей части, не по их вине или воле.

Оттуда, из иконостаса, как когда-то говорили в тех же коридорах Банковой, их ушли. Подвинули и отодвинули, затерли и выперли.

Где сегодня мгновенно вычеркнутый из всех списков Порошенко, о котором слова из песни не выбросишь – именно этот сознательный и патриотичный олигарх бизнес свой положил на рисковое дело революции и создал тот же «Пятый канал», которому суждено был сыграть роль ленинской «Искры», из которой разгорелось пламя.

Канул в Лету и исчез из ближайшего окружения, как он себя называл, «неисправимый ющенковец», чуть ли не последний евроромантик Олег Рыбачук, который, как теперь видно, был при Ющенко все-таки наиболее адекватным главой секретариата.

Не прижился на службе на Банковой еще один культовый бунтарь Анатолий Матвиенко, оказавшись столкнутым со сцены в партер.

Где-то засунут на невидимые роли неугомонный комендант Майдана Роман Безсмертный.

Выведены из правительственного реестра опорные евроатлантистские министры Тарасюк и Гриценко, с чего, наверно, и начался геополитический провал в Бухаресте.

И список тех грандов революционной гвардии, которые выжаты с пьедестала, можно продолжать, поименно называя чуть ли не весь помост революции, не сходивший со сцены той незабываемой поры.

Может, на смену им, хоть и бывалым, но еще довольно молодым вершителям революции, пришла молодая плеяда?

Да нет, на замену - на стражу у августейшего тела теперь стали те, кто тогда был не просто по ту сторону баррикад, а возглавлял борьбу против того, кто все же стал Президентом.

Тогда они были не просто участниками «боевых действий», а возглавляли эти действия, чтобы Президентом он не был.

Помните кадры прямого эфира из Верховного Суда, которые обошли весь мир? Сторону против Ющенко возглавлял главный адвокат «антинародного режима» и первое доверенное лицо Януковича Степан Богданович Гавриш. С каким пафосом он убеждал членов высшей судебной инстанции в стране не присуждать победу Виктору Андреевичу, как до хрипоты настаивал на том, что Президентом должен стать Виктор Федорович. Боролся и бросался на все оранжевое, как бык на красное.

Могло ли в самом оранжевом сне в то время присниться господину Гавришу, что когда Президентом вопреки его судебным заклинаниям все же станет Ющенко, он позовет его к себе советником, а затем повысит до первого зама секретаря возглавляемого им Совета Национальной безопасности и обороны.

В настоящее время главным обвинителем общего, своего, коалиционного правительства выступает представитель Президента в нем, первый заместитель главы секретариата Президента Александр Шлапак. Любимый министр Кучмы, который во времена Майдана тоже был не по ту сторону палаток.

И когда второе лицо «враждебной армии» Януковича Раису Богатыреву Ющенко назначает своим вторым лицом на одну из высших должностей в государстве – секретаря СНБО, пришло время сделать окончательный вывод – революционная оранжевая гвардия окончательно пошла в расход.

Кадровая политика опоры на вчерашних, кучмистско-медведчуковских «врагов», причем из командного состава неприятельской армии, стала определяющей. Иметь принадлежность к Майдану, а тем более стоять там на нем на сцене стало как-то даже неприлично.

А тем, кто просто поддерживал тогда революцию и Ющенко, стало как-то негоже в этом признаваться.

Когда я, будучи заместителем главы Администрации Президента, дал осенью 2004 года, в кульминационный момент гражданского противостояния, интервью самой влиятельной на Западе газете «Файненшл таймс» о том, что готовится кровавая расправа над Майданом, меня тогдашний Президент вместе с главой уволили.

И я не держу на них зла. Во-первых, к такому мне было не привыкать, потому что двумя годами раньше меня уже раз увольняли за Ющенко и Тимошенко – с должности руководителя дипучреждения в Канаде за выступление на Всемирном конгрессе украинцев.

И теперь они не могли поступить иначе, потому что я был – за Майдан, а они были - против. Кстати, это было единственное увольнение должностного лица такого уровня за переход в оранжевый лагерь.

А до того доблестные чекисты написали на меня донос Кучме, что я передаю с Банковой информацию в штаб Ющенко через Посольство Польши в Украине. Была проверка, подтвердить не удалось. Потом уже военные разведчики начали вербовать в стукачи против меня работников моего управления. Люди оказались порядочными и сразу же рассказали мне об этом. Пришлось устроить скандал, после чего «героическим» спецслужбам дали отбой.

Так что у каждого была своя революция. Тогда я был за нее, и не так за ее вождей, как за тех людей, которые мерзли на асфальте и грелись по ночам в Украинском доме, с комендантом которого Андреем Парубием мы постоянно тайно встречались и обменивались оперативной информацией. Кстати, никому не пришло в голову, что этот повстанческий лагерь разместился преспокойно в том же Украинском доме, который был в подчинении кучмистско-медведчуковской ДУСи (Главного управления делами. – УНИАН). Причем, этот Дом повстанцы отнюдь не брали штурмом, а вошли сквозь любезно отворенные двери, по деликатному совету руководству учреждения с той же Банковой.

Сейчас я даже не то, что не желаю, но и не пробую претендовать на сатисфакцию. Потому что я же был в 2004-м за Майдан, за что и был наказан, а сегодня в фаворе те, кто был против, кто боролся с ним.

Василий Базив