Ползучая контра
У революции есть убийственное свойство пожирать собственных детей. Со времен взятия Бастилии или Зимнего дворца и до - включительно - взятия Банковой. Сегодня в фаворе те, которые был против Майдана, кто боролся с ним...
|Ющенко, Мороз
Вспомним 17 киевских декабрьских дней, которые потрясли мир, и революционный иконостас, который возвышался над революционным Майданом.
Где сегодня седовласый патриарх повстанческого фронта Александр Александрович Мороз, который зажег бикфордов шнур тейпгейта, на котором и сам подорвался?..
Как старательно из-за спины главных вождей выглядывал и рукой махал трудящимся неутомимый в своем присутствии всегда при этих вождях Кинах, который как пришел, так и ушел.
В конечном счете, тех, кому вслед пускают вчерашние побратимы по общей борьбе безжалостное «отщепенцы», не так уж и много. А редеют ряды первой шеренги революционеров, по большей части, не по их вине или воле.
Оттуда, из иконостаса, как когда-то говорили в тех же коридорах Банковой, их ушли. Подвинули и отодвинули, затерли и выперли.
Где сегодня мгновенно вычеркнутый из всех списков Порошенко, о котором слова из песни не выбросишь – именно этот сознательный и патриотичный олигарх бизнес свой положил на рисковое дело революции и создал тот же «Пятый канал», которому суждено был сыграть роль ленинской «Искры», из которой разгорелось пламя.
Канул в Лету и исчез из ближайшего окружения, как он себя называл, «неисправимый ющенковец», чуть ли не последний евроромантик Олег Рыбачук, который, как теперь видно, был при Ющенко все-таки наиболее адекватным главой секретариата.
|Бессмертный, Кинах, Матвиенко
Где-то засунут на невидимые роли неугомонный комендант Майдана Роман Безсмертный.
Выведены из правительственного реестра опорные евроатлантистские министры Тарасюк и Гриценко, с чего, наверно, и начался геополитический провал в Бухаресте.
И список тех грандов революционной гвардии, которые выжаты с пьедестала, можно продолжать, поименно называя чуть ли не весь помост революции, не сходивший со сцены той незабываемой поры.
Может, на смену им, хоть и бывалым, но еще довольно молодым вершителям революции, пришла молодая плеяда?
Да нет, на замену - на стражу у августейшего тела теперь стали те, кто тогда был не просто по ту сторону баррикад, а возглавлял борьбу против того, кто все же стал Президентом.
Тогда они были не просто участниками «боевых действий», а возглавляли эти действия, чтобы Президентом он не был.
|Гавриш
Могло ли в самом оранжевом сне в то время присниться господину Гавришу, что когда Президентом вопреки его судебным заклинаниям все же станет Ющенко, он позовет его к себе советником, а затем повысит до первого зама секретаря возглавляемого им Совета Национальной безопасности и обороны.
|Виктор Ющенко, Раиса Богатырева и Александр Шлапак
И когда второе лицо «враждебной армии» Януковича Раису Богатыреву Ющенко назначает своим вторым лицом на одну из высших должностей в государстве – секретаря СНБО, пришло время сделать окончательный вывод – революционная оранжевая гвардия окончательно пошла в расход.
Кадровая политика опоры на вчерашних, кучмистско-медведчуковских «врагов», причем из командного состава неприятельской армии, стала определяющей. Иметь принадлежность к Майдану, а тем более стоять там на нем на сцене стало как-то даже неприлично.
А тем, кто просто поддерживал тогда революцию и Ющенко, стало как-то негоже в этом признаваться.
Когда я, будучи заместителем главы Администрации Президента, дал осенью 2004 года, в кульминационный момент гражданского противостояния, интервью самой влиятельной на Западе газете «Файненшл таймс» о том, что готовится кровавая расправа над Майданом, меня тогдашний Президент вместе с главой уволили.
И я не держу на них зла. Во-первых, к такому мне было не привыкать, потому что двумя годами раньше меня уже раз увольняли за Ющенко и Тимошенко – с должности руководителя дипучреждения в Канаде за выступление на Всемирном конгрессе украинцев.
И теперь они не могли поступить иначе, потому что я был – за Майдан, а они были - против. Кстати, это было единственное увольнение должностного лица такого уровня за переход в оранжевый лагерь.
А до того доблестные чекисты написали на меня донос Кучме, что я передаю с Банковой информацию в штаб Ющенко через Посольство Польши в Украине. Была проверка, подтвердить не удалось. Потом уже военные разведчики начали вербовать в стукачи против меня работников моего управления. Люди оказались порядочными и сразу же рассказали мне об этом. Пришлось устроить скандал, после чего «героическим» спецслужбам дали отбой.
|Участники акции гражданского неповиновения в ”Украинском доме”, 25 ноября 2004 г.
Сейчас я даже не то, что не желаю, но и не пробую претендовать на сатисфакцию. Потому что я же был в 2004-м за Майдан, за что и был наказан, а сегодня в фаворе те, кто был против, кто боролся с ним.
Василий Базив