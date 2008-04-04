Лидер киевского БЮТ о выборах, Турчинове, подкупе и киевлянах

Народный депутат Украины Анатолий СЕМИНОГА (фракция БЮТ) прогнозирует, что во вторник, 8 апреля, БЮТ определится с кандидатурой на должность мэра Киева. Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По его словам, обсуждение и голосование за нее, по-видимому, состоится во вторник, 8 апреля, на заседании фракции БЮТ совместно с советом БЮТ. Он надеется, что там будет определена кандидатура, которая будет рекомендована на киевскую городскую конференцию для выдвижения на должность мэра города Киева.

А.СЕМИНОГА отметил, что межпартийная городская конференция БЮТ запланирована на 10 апреля и там будет утверждена кандидатура. Он считает, что БЮТ как “ответственная политическая сила, как реалисты обязательно должны выдвинуть свою кандидатуру и не важно, кто будет этой кандидатурой, потому что мы сегодня имеем самую высокую поддержку в городе Киеве”. По его словам, многие избиратели в Киеве “связывают улучшение своей жизни, улучшение своей судьбы, улучшение ситуации в городе Киеве именно с нашей политической силой”.

А.СЕМИНОГА, говоря об Александре ТУРЧИНОВЕ как возможном кандидате, отметил, что он “опытный политик, опытный менеджер, потому что он работает сегодня в должности первого вице-премьер-министра Украины, а до этого был председателем бюджетного комитета парламента, председателем СБУ, это человек авторитетный в обществе и в городе Киеве”.

На вопрос, не приведет ли распыление демократических сил, в частности, выдвижение нескольких кандидатур от них, опять к приходу к власти Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, А.СЕМИНОГА ответил, что этого не произойдет. По его словам, “Киев как интеллектуальный город, киевляне как умные аналитики, которые умеют разбираться в политике на те же грабли дважды не наступят”. “Я убежден, что люди будут брать деньги от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые являются подкупом избирателей, но будут голосовать так, как подсказывает сердце," - добавил он.