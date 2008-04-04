”СОЦИС” обещает победу Черновецкому (опрос)

Если бы выборы Киевского городского головы состоялись в ближайшее воскресенье, мэром Киева вновь стал бы Леонид Черновецкий - за него проголосовали бы 31,8% киевлян. Таковы результаты социологического исследования Центра политических и маркетинговых исследований "Социс".

Как сообщил ЛІГАБізнесІнформ директор Центра политических и маркетинговых исследований "Социс" Николай Чурилов, рейтинг Л.Черновецкого стремительно растет за счет тех людей, которым не нравится сама идея досрочных выборов в Киеве. Если в предыдущем исследовании их доля среди сторонников действующего мэра была 4%, то по результатам этого выросла до 9%. В то же время, Виталий Кличко сможет всерьез побороться за должность городского головы Киева лишь в том случае, если заручится поддержкой БЮТ, - заявил Н.Чурилов.

По его словам, за В.Кличко проголосовали бы 20,8% респондентов. Остальные кандидаты набирают меньше 10%: Александр Омельченко - 5,8%, Юрий Луценко - 3,6%, Николай Катеринчук - 3,2%, Николай Томенко и Александр Турчинов - по 1,4% голосов. Других претендентов на должность мэра Киева поддерживают менее 1% избирателей. При этом затруднились с ответом 17,1% опрошенных, 1,5% респондентов проголосовали бы за другого кандидата, против всех свои голоса отдали бы 4,8%, а 3,4% вообще не принимали бы участия в выборах.

Если бы выборы депутатов Киевского горсовета состоялись в ближайшее воскресенье, то 22,4% опрошенных проголосовали бы за Блок Леонида Черновецкого, 18,9% - за БЮТ, 12,7% опрошенных - за Блок Виталия Кличко, и 10,9% за НУНС. Остальные политические силы на выборах в Киевсовет набирают менее 3% голосов: Блок Литвина - 2,6%, Коммунистическая партия Украины - 1,1%, "Партия зеленых" - 0,9%, "Гражданский актив Киева" и СПУ - по 0,4%, ВО "Свобода" - 1,1%, Блок Людмилы Супрун и Партия свободных демократов - по 0,1%. При этом затруднились с ответом 14,5% опрошенных, 0,8% респондентов проголосовали бы за другую политическую силу, против всех свои голоса отдали бы 4%, а 3,4% вообще не принимали бы участия в выборах.

Оценивая профессионализм потенциальных градоначальников, респонденты отметили, что самый высокий уровень - у мэра Киева Л.Черновецкого (31,9% опрошенных). На втором и третьем местах - А.Омельченко и В.Кличко (18,9% и 15,9% респондентов, соответственно). Профессионализм остальных кандидатов не получил позитивной оценки более 10%.

33,3% респондентов убеждены, что мэром Киева станет Л.Черновецкий, 20,4% - В.Кличко. Шансы остальных кандидатов - менее 5%.

Исследование проводилось с 27 по 3 апреля. В опросе приняли участие 2000 киевлян. Погрешность составила 2,2%.