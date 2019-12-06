Зеркаль про Путина: я не верю, что Кощей Бессмертный превратится в доброго старца (видео)

Понимаете, я просто не верю в то, что Кощей Бессмертный может стать добрым старцем только потому, что он пожмет руку благородному господину. То есть, не бывает превращений, заявила Зеркаль.

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что позиция российского президента Владимира Путина относительно Украины остается неизменной. Поэтому доверять словам лидера РФ не стоит.

Об этом она заявила в эфире "Право на власть".

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При этом Зеркаль сообщила, что на мирное соглашение, если есть желание, можно выйти через год. На реинтеграцию Донбасса понадобится 5-10 лет в зависимости от достигнутых на «нормандском саммите» условий.

«Понимаете, я просто не верю в то, что Кощей Бессмертный может стать добрым старцем только потому, что он пожмет руку благородному господину. То есть, не бывает превращений. У России есть четкая позиция. Путин объявил на параде 9 мая, что его цель – восстановление России в границах 1795 года. Или поменялась его цель? Я не слышала», – сказала дипломат.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже.

Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран «нормандской четверки»обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.