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Зеркаль про Путина: я не верю, что Кощей Бессмертный превратится в доброго старца (видео)

11:54, 06 декабря 2019
Политика
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Зеркаль считает, что на реинтеграцию Донбасса понадобится 5-10 лет / УНИАН

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что позиция российского президента Владимира Путина относительно Украины остается неизменной. Поэтому доверять словам лидера РФ не стоит.

Об этом она заявила в эфире "Право на власть".

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При этом Зеркаль сообщила, что на мирное соглашение, если есть желание, можно выйти через год. На реинтеграцию Донбасса понадобится 5-10 лет в зависимости от достигнутых на «нормандском саммите» условий.

«Понимаете, я просто не верю в то, что Кощей Бессмертный может стать добрым старцем только потому, что он пожмет руку благородному господину. То есть, не бывает превращений. У России есть четкая позиция. Путин объявил на параде 9 мая, что его цель – восстановление России в границах 1795 года. Или поменялась его цель? Я не слышала», – сказала дипломат.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже.

Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран «нормандской четверки»обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

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Теги: #Путин#нормандский формат#Зеркаль