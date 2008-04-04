Ющенко уволил украинских послов в России и Германии
18:24, 04 апреля 2008Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Олега ДЕМИНА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации.
Как сообщал УНИАН, О.ДЕМИН был назначен на должность посла Украины в РФ 21 марта 2006 года.
Другим указом Президент освободил Игоря ДОЛГОВА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеральной Республике Германия.
Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.
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