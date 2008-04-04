Ющенко уволил украинских послов в России и Германии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Олега ДЕМИНА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, О.ДЕМИН был назначен на должность посла Украины в РФ 21 марта 2006 года.

Другим указом Президент освободил Игоря ДОЛГОВА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеральной Республике Германия.

Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.