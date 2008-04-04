Яценюк сказал, какие заместители ему нужны

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, вице-спикеры парламента не должны использовать свои должности для достижения узкопартийных политических целей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями региональных СМИ, отвечая на вопрос, кого бы он хотел видеть своими заместителями.

“Я вижу тех, кого предложат, и тех, за кого проголосуют. Но мне кажется, что вице-спикерами парламента должны быть профессиональные люди, профессиональные политики, имеющие юридическое образование и политический опыт”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР отметил, что он как представитель коалиции мог бы также использовать свою должность для достижения узкопартийных целей. “Мог провести заседание парламента в другом зале, к чему меня побуждали. Мог провести заседание где-то на люстре украинского парламента. То есть, фактически уже полностью нивелировать роль и место парламента путем нивелирования ключевыми принципами деятельности украинского законодательного органа”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Спикер отметил, что в Президиуме ВР не может находиться человек, который политически заангажирован. “Это уже человек, который должен работать на весь парламент”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.