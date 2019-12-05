Депутаты поддержали президента Украины в вопросе внедрения рынка земли

Харьковский облсовет выразил всестороннюю поддержку намерений восстановления экономики.

Свои предложения к законопроекту № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» депутаты Харьковского областного совета оформили в ходе сессии 5 декабря.

В своем обращении депутатский корпус выразил всестороннюю поддержку президенту в целях восстановления экономики, создания справедливой, конкурентной среды для бизнеса, в частности, и для аграрного сектора экономики.

При этом депутаты областного совета считают, что для того, чтобы закон об обороте земель действительно создавал условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса, в законопроект необходимо внести определенные правки. В частности, депутаты поддерживают позицию президента относительно проведения общенационального референдума, исключительно после которого будет разрешен допуск иностранцев к рынку земли.

«Призываем вас приложить максимум усилий для учета правок, что, наконец, создаст условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса в Украине», – говорится в обращении Харьковского областного совета к президенту Украины.