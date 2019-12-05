Зеленского не допрашивали по делу об угрозах его жизни - Труба

Директор ГБР подчеркнул, что это не частное обвинение, поэтому для расследования не требуется заявление Зеленского, что он стал жертвой, достаточно заключения экспертизы.

Президент Владимир Зеленский не допрашивался в качестве потерпевшего по делу об угрозах его жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По словам Трубы, Зеленского еще не допрашивали в качестве потерпевшего по уголовному производству об угрозах его жизни со стороны народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий. В то же время директор ГБР подчеркнул, что это не дело частного обвинения, а следовательно, для его расследования не требуется заявление Зеленского, что он стал жертвой, достаточно заключения экспертизы. Как сказал Труба, проекты подозрений Федине и Звиробий находятся в Генеральной прокуратуре на согласовании, и только если дело дойдет до суда, позиция президента в том, имеет ли он претензии к фигуранткам, может быть учтена судом при установлении их вины или невиновности.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября народный депутат от "Европейской солидарности" Федина и Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Федина и Звиробий подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федыны. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Звиробий.