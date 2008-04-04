Криль: Народная Самооборона борется за Тимошенко против Ющенко

Лидер “Единого центра”, народный депутат Игорь КРИЛЬ считает, что деятельность депутатов фракции НУ-НС от “Народной самообороны” направлена против Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение И.КРИЛЬ выразил, комментируя «Газеті по-українськи» распространенную в СМИ фразу Президента В.ЮЩЕНКО «Балога – это я», которую он сказал на встрече с членами депутатской группы «Народная самооборона».

«Народная самооборона» никак не может определиться, под каким крылом им искать своего политического приюта в будущем. А эти слова Президента четко объяснили позицию Виктора ЮЩЕНКО всем тем, кто ведет борьбу «не на жизнь, а на смерть» с Виктором БАЛОГОЙ», - сказал И.КРИЛЬ.

Лидер “Единого центра” также заметил, что в действительности «Народная самооборона» ведет борьбу не против главы Секретариата Президента. «Они борются за ТИМОШЕНКО против ЮЩЕНКО. И в том заключается их откровенная подлость. Пройдя в парламент на спине Виктора Андреевича, они решили теперь «угадать», за кого им выгоднее играть дальше», - объяснил он.