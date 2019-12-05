Европарламент призвал Меркель и Макрона настоять на полном обмене пленными между РФ и Украиной

4 декабря Зеленский прокомментировал большой обмен с Россией удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», заявив, что очень хочет, чтобы Новый год украинские пленники встречали со своими семьями дома.

64 депутата Европейского парламента призывают президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель настаивать на безусловном и полном обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной.

Копию соответствующего письма к лидерам Франции и Германии опубликовал в Twitter депутат Европарламента от политической группы «Европейские консерваторы и реформисты» Витольд Ващиковский, который является председателем делегации ЕП в Комитете Ассоциации Украина-ЕС.

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«Принимая во внимание «нормандский саммит», который состоится 9 декабря, мы, члены Европейского парламента, хотим выразить благодарность за ваше лидерство и посредничество, одновременно помогая обеим сторонам - Российской Федерации и Украине - найти взаимоприемлемые решения и пути продвижения к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины с полным уважением к территориальной целостности Украины», - говорится в письме 64.

«Этим письмом мы хотели бы подчеркнуть важность успеха обмена пленными, который состоялся 7 сентября. Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы просим вас настоятельно призвать к безусловному и полному обмену заключенными как можно быстрее», - отметили евродепутаты.

Они выразили убеждение, что такой обмен создаст надежные и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и будет способствовать урегулированию гуманитарного измерения конфликта.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

4 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен с Россией удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», заявив, что очень хочет, чтобы Новый год украинские пленники встречали со своими семьями дома, в Украине.