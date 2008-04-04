Черновецкий в теризбиркоме был пятидесятым

Нынешний Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ был пятидесятым, кто подал заявление в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию о намерении баллотироваться на должность мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель КГТИК Галина БИЛЫК.

«С 26 марта к нам поступили заявки о намерении баллотироваться на городского председателя, и на данный момент у нас 51 человек», - сказала она.

На вопрос представителей СМИ, был ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 51-м, она ответила: «Нет, за ним был еще один человек. То есть, он был пятидесятым».

По информации Г.БИЛЫК, на данный момент нет заявителей, которых можно было бы уже зарегистрировать кандидатом в мэры. "Поскольку никто еще не предоставил полного пакета документов, включая подписные листы в свою поддержку", - объяснила она.

Г.БИЛЫК напомнила, что подача документов от лиц, которые намерены баллотироваться, до 14 апреля.

Как сообщал УНИАН, официальная кампания по выборам Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета началась 26 марта 2008 года.

Выдвижение кандидатов в мэры и в Киевсовет началось с 26 марта и закончится 15 апреля.

Сами выборы будут проходить 25 мая с 7.00 утра до 22.00.

Решение о результатах голосования городской теризбирком должен принять и объявить до 4 июня.