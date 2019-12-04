Украина может получить помещение в штаб-квартире НАТО - депутат

Киев осуществит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тыс. евро.

Украина осуществит добровольный взнос в НАТО в размере 850 тыс. евро, что может позволить нашей стране получить помещение в штаб-квартире Альянса.

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Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Со слов депутата, предполагается, что этот шаг позволит Украине получить помещение в штаб-квартире НАТО.