Мороз заявляет, что Цушко отравили и сейчас он - в Германии

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что экс-министр внутренних дел, член СПУ Василий ЦУШКО находится в Германии на лечении.

Об этом А.МОРОЗ заявил в интервью «Интермедиаконсалтингу», размещенному сегодня на сайте агентства.

В частности, А.МОРОЗ сообщил, что В.ЦУШКО находится в Германии и вернется «когда долечится и пройдет реабилитацию".

"Он (В.ЦУШКО) отравлен. И это установили две независимые лаборатории в Германии. Все документы есть. Наша прокуратура просто не принимает во внимание результаты анализов, потому что она, похоже, занята другими отравлениями», - заявил лидер СПУ.

По словам А.МОРОЗА, сейчас В.ЦУШКО еще не очень хорошо себя чувствует. «Еще болен. Нужно лечение закончить, потом пройти курс реабилитации, только после этого он сможет приступить к работе. Думаю, это случится через несколько месяцев. Но загадывать наперед не хочется», - сказал А.МОРОЗ.

При этом лидер СПУ подчеркнул, что «В.ЦУШКО - очень порядочный человек. А то, что его хотят сегодня сделать виноватым, - просто фарс».

Как сообщал УНИАН, 29 февраля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что бывший министр внутренних дел В.ЦУШКО, не являясь на допросы, затягивает расследование уголовного дела о захвате здания Генпрокуратуры в мае прошлого года. «В определенной мере (расследование уголовного дела - УНИАН) осложняет то, что ЦУШКО не является на допросы, мы не можем его разыскать», – сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор отметил, что В.ЦУШКО лишь один раз был на допросе в качестве свидетеля. Позже ему были направлены повестка и три предписания о принудительной доставке свидетеля. В то же время А.МЕДВЕДЬКО не исключил, что в случае дальнейшего игнорирования В.ЦУШКО вызовов на допрос, его могут взять под стражу.

Ранее, 26 сентября 2007 года, В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофиллином. Он выразил предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья. В его заявлении говорилось, что «отравление нанесло значительный удар» здоровью, что не позволяет «из этических соображений оставаться лишь формально в должности министра».

27 сентября генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКО заявление о покушении на него как государственного деятеля.

9 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению В.ЦУШКО относительно его отравления из-за отсутствия события преступления.