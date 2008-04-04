В Белой Церкви сгорел Audi A-8 экс-заместителя мэра (фото)
15:41, 04 апреля 2008Политика
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Милиция расследует обстоятельства инцидента
Вчера вечером на центральной улице Белой Церкви (Киевская область) по неизвестным причинам сгорел автомобиль Audi A-8, который принадлежал Виктору Росохе, бывшему первому заместителю белоцерковского городского председателя. Сейчас милиция расследует обстоятельства инцидента.
Фото предоставлены редакцией газеты "Копейка"
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