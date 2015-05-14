В Одессе правоохранители проводят обыск в квартире редактора пророссийского издания «Таймер»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщают соратники Ткачева. Эту информацию также подтвердила УНИАН советник председателя Одесской областной государственной администрации Зоя Казанжи.

«Сейчас проходит обыск в квартире главного редактора одесского интернет-издания «Таймер» Юрия Ткачева», - сообщила Казанжи.

Читайте такжеНа Харьковщине СБУ ликвидировала дата-центр боевиков, который использовали для пропагандыТакже около 09:30 издание «Таймер» перестало работать.

Напомним, это издание часто размещает публикации на поддержку террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» и подконтрольно председателю одесской партии «Родина», бывшему народному депутату Игорю Маркову, который сейчас находится в розыске и скрывается в России.

Как сообщает одесский ресурс Думская, обыск продолжается с 7 утра.

По данным издания Трасса Е-95 для проведения обыска прибыли двое людей с автоматами, а также группа людей в гражданском.

На момент прибытия в дом, где живет журналист, его коллег из других изданий, обыск продолжался. Один из милиционеров пояснил, что в данный момент проходят следственные действия, и присутствовать при этом посторонние люди не могут.

Ткачев при этом еще несколько дней написал на своей странице в "Фейсбуке", что у него будет в ближайшее время обыск, ссылаясь на данные своего издания об обращении СБУ к одесскому суду с просьбой о разрешении на обыск.