Яценюк напоминает Тимошенко, что за ней долг

Кабинет министров пока не направил в парламент новую редакцию закона о госзакупках.

Об этом сегодня во время встречи с представителями региональных СМИ сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что правительство должно было подать новую редакцию закона в парламент на протяжении двух недель после принятия парламентом Закона “О признании утратившим силу закона Украины “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”. Председатель ВР отметил, что если бы он не внес соответствующее предложение, то данный закон вообще никогда не был бы отменен, в силу “забизнесованности отдельных политических сил”.

“Кабмин должен был внести в двухнедельный срок новую редакцию закона. А насколько мне известно она не внесена. А две недели уже прошли”, - отметил спикер. В то же время, А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Кабмин утвердил временное положение о государственных закупках.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада приняла закон, которым отменена действующая редакция закона о государственных закупках.

Данным законом также предусматривается поручить Кабинету министров на протяжении двух недель совместно с ВР вынести на рассмотрение парламента новую редакцию закона о закупке товаров за государственные средства. Законом также поручено правительству разработать временный порядок осуществления госзакупок на основе редакции закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, который действовал на 17 ноября 2004 года.

24 марта заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН заявил, что Президент В.ЮЩЕНКО подписал закон о признании утратившим силу Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

31 марта председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН требовала провести расследование в связи с тем, что закон о госзакупках не был опубликован.

Она напомнила, что закон после принятия Верховной Радой и подписания Президентом должен был быть опубликованный в газете «Голос Украины».

«Формально данный закон до сих пор не действует, и те люди, которые всегда пользовались коррупционными схемами, с большим энтузиазмом продолжают это делать», - сказала она. По словам лидера комитета, факт неопубликования закона является коррупцией.

В Конституции предусмотрено, что закон публикуется «безотлагательно». Но никаких часовых рамок эта «неотложность» не содержит.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального обнародования, если другое не предусмотрено самим законом, но не раньше дня его опубликования.