Разумков рассказал, когда появится сенсорная кнопка для предотвращения "кнопкодавства"

Председатель ВР заявил, что на модернизацию этой системы в бюджете на следующий год денег нет.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в следующем году все-таки будет введена сенсорная кнопка для предотвращения «кнопкодавства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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Разумков отметил, что Аппарат ВР прорабатывает данный вопрос и происходит поиск специалистов, которые бы могли модернизировать нынешнюю систему «Рада» при помощи дополнительного оборудования.

«Потому что полная модернизация зала и всей системы достаточно дорогое мероприятие и сегодня в бюджете действительно таких денег нет», - подчеркнул председатель ВР.

При этом он подчеркнул, что «попробуем решить вопрос малой кровью, а если нет, то будем обращаться и к правительству, и искать дополнительные ресурсы для того, чтобы решить этот вопрос».

Председатель ВР отметил, что на сегодня по сравнению с предыдущими созывами парламента намного меньше таких «позорных случаев», как «кнопкодавство», но все же эти случаи еще есть и с ними надо будет бороться.

Отвечая на вопрос, будут ли в следующем году проведены мероприятия по предотвращению «кнопкодавства», Разумков ответил, что да.