Блок Черновецкого хочет увеличить соцвыплаты до тысячи гривен на месяц

14:50, 04 апреля 2008
Политика
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Довгий расказал о приоритетах

Цель Блока Леонида Черновецкого - увеличить социальные выплаты до тысячи гривен в месяц. Об этом рассказал секретарь Киеврады Олесь Довгий, отвечая на вопрос читателей своего персонального сайта.

«Наша стратегия поддержки социально незащищенных слоев населения заключается в максимальном сдерживании цен и увеличении социальных выплат. Мы утвердили программу, которая предусматривает значительное увеличение городского бюджета. А следовательно – мы знаем, как еще увеличить доплаты. Поэтому одним из приоритетных пунктов программы Блока Черновецкого - это увеличение доплат социально незащищенным слоям населения до тысячи гривен на месяц», - сказал Олесь Довгий.

 

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