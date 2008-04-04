Блок Черновецкого хочет увеличить соцвыплаты до тысячи гривен на месяц

Цель Блока Леонида Черновецкого - увеличить социальные выплаты до тысячи гривен в месяц. Об этом рассказал секретарь Киеврады Олесь Довгий, отвечая на вопрос читателей своего персонального сайта.

«Наша стратегия поддержки социально незащищенных слоев населения заключается в максимальном сдерживании цен и увеличении социальных выплат. Мы утвердили программу, которая предусматривает значительное увеличение городского бюджета. А следовательно – мы знаем, как еще увеличить доплаты. Поэтому одним из приоритетных пунктов программы Блока Черновецкого - это увеличение доплат социально незащищенным слоям населения до тысячи гривен на месяц», - сказал Олесь Довгий.