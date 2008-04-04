В БЮТ напоминают Ющенко, что Балога - воспитанник Медведчука

Представители Кабинета Министров удивлены призывом Президента Виктора ЮЩЕНКО к правительству уволить ряд чиновников.

Об этом пишет газета «Коммерсант».

В частности, неожиданным такое письмо Президента к Кабмину назвал представитель Блока Юлии Тимошенко, первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК.

"Насколько мне известно, все без исключения кадровые назначения согласовываются в Секретариате Президента, в том числе и назначения лиц, указанных в письме", - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

По его мнению, в момент согласования именно этих чиновников в Секретариате Президента "невнимательно отнеслись к их назначению и теперь задним числом пытаются свести счеты".

В свою очередь советник главы правительства Александр ЗАДОРОЖНЫЙ сказал: "Я назначен советником патронатной службы премьер-министра. В коалиционном соглашении говорится о согласовании назначений членов правительства и руководителей центральных органов исполнительной власти. А то, что премьер должен согласовывать еще и своих личных советников, для меня новость".

"Если ЮЩЕНКО требует увольнения ИЩЕНКО и других людей, то я могу этот перечень продолжить. Так, он должен уволить Виктора БАЛОГУ, Петра ПОРОШЕНКО и Александра ЗИНЧЕНКО. Потому что они - воспитанники СДПУ(о), ранее занимавшие в партии руководящие должности", - резюмировал лидер Социал-демократической партии Украины (объединенной) Ю.ЗАГОРОДНИЙ. "ЗИНЧЕНКО был первым зампредом (СДПУ(о))), ПОРОШЕНКО – членом политбюро, БАЛОГА - членом политбюро и к тому же возглавлял партийную организацию в Закарпатской области. Как ни хотелось бы кому-то, чтобы СДПУ(о) не было, – она есть, будет и останется", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент направил письмо Кабмину, в котором выразил надежду на принятие правительством ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях. В частности, речь шла о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины Алексее ИЩЕНКО (бывший заместитель Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, первом заместителе председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александре ПАРШИНЕ, руководителе Госкомархива Ольге ГИНЗБУРГ (представительница КПУ), а также советнике премьер-министра Украины Александре ЗАДОРОЖНЕМ.