Россия пыталась поднять свой имидж

С 15 до 17 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит стран-участниц Большой восьмерки (включая Россию). Главными вопросами саммита стали: ливано-израильский конфликт, энергетическая безопасность… Комментарии экспертов…

Анатолий Зленко, бывший министр иностранных дел Украины: НА САММИТЕ ПРИСУТСТВОВАЛ ДУХ УКРАИНЫ

Сам факт проведения саммита большой восьмерки в Петербурге был использован российской стороной для того, чтобы поднять свой имидж и авторитет в мире, показать возможности в России в области ресурсов. Доказать, что Россия является претендентом на полноправное участие в системе регулирования мировых энергопоставок.

Думаю, Россия продемонстрировала участникам свои возможности и дала возможность убедиться, насколько она способна влиять на энергетический рынок.

В то же время России не удалось решить главное – получить поддержку в вопросе вступления в ВТО. Решение этого вопроса пока приостановлено, но, насколько я понял, были соответствующие заверения, и он в ближайшее время снова будет рассмотрен.

Несколько обтекаемо было сделано заявление в отношении ближневосточного конфликта. Стороны не прибегли к осуждению участников конфликта, а ограничились общим заявлением, выразив свою обеспокоенность тем, что происходит между Израилем и Ливаном. Все мы предполагали, что будет затронут украинский вопрос, тем более что мы для этого прилагали кое-какие усилия. К сожалению, этого не произошло, но дух Украины как транзитера энергоресурсов на этом мероприятии присутствовал.

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Вопросы, рассмотренные на саммите, носят заявительные характер. G8 продемонстрировала: она не способна справляться с ролью нового управляющего.

Для России это была новая проба пера и поиск новых конструкций, как управлять миром. После этого саммита она начнет поиск крупных региональных союзов и скорее всего постарается резко усилить позиции своих коллег по Шанхайской организации.

Обсуждается вопрос о появлении клубной тройки: Россия, Китай, Индия. Не уверен насчет тройки, но будет предпринята попытка поднять организацию на новый уровень, и со временем саммиты Шанхайской организации будут превращены в саммиты первых лиц крупнейших государств. Россия будет претендовать на роль мирового лидера и для этого ей будет нужен свой «клуб».

Если говорить о перспективах G8, то мне кажется уместным заявление английского премьера о расширении клуба до 13 членов. Возможно, в будущем G8 станет неформальной частью Совета Безопасности. Это было бы разумно, ООН требует реформы, о которой говорят уже десять лет. Тогда будет найдет компромисс между легитимными и клубными международными структурами.

На саммите мы стали свидетелями интриги между американскими и российскими компаниями (напомним, что так и не был назван партнер «Газпрома» в строительстве обходного газопровода по дну Баренцева моря), но вряд ли нам надо радоваться…

Украина заинтересована в единой континентальной энергетической системе. Нам не выгодно, чтобы в Европе нас считали монополистом по транзиту.

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Не думаю, что встреча в Петербурге, что-либо изменила. Разговоры о том, что Россия не пройдет американский барьер в ВТО, велись и до саммита. На мой взгляд, во время саммита серьезных изменений вообще не произошло, политики остались на своих позициях, сближения нет по вопросам энергетики, Европа реально остается зависимой от российской энергетической сети и реально опасается, что Россия будет использовать свои возможности в политических целях. В этом вопросе напряжение остается. Так же, как остается напряжение в отношении конфликтных ситуаций, в частности, на Ближнем Востоке. Американцы поддержали Израиль, а Россия в общем-то нет, несмотря на какое-то общее заявление.

Преувеличивать значение встречи в Петербурге не стоит, хотя Россия разыгрывает все это, поскольку это ее первое председательство. Но ни одна проблема не решена. В вопросах поставок Украина отправила на саммит свою позицию, но власть изменится, будет другая расстановка сил. И я не думаю, что позиция нынешней власти кому-то интересна. Европе интересна позиция уже нового правительства, которое определенно будет другого цвета.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: И РОССИЯ, И ЗАПАД ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Для Украины итоги саммита достаточные грустные. Мы ведем себя неадекватно, начинаем писать письма в G8. Зачем? Дипломаты так не делают, они совершают какое-то телодвижение, если знают возможный позитивный ответ.

Ну чего вы пишите, если ясно, что никто вас не упомянет? Это было бессмысленно, хотя характерно для нашего МИДа, который скорее является министерством антироссийской пропаганды. Больше ничего содержательно они не делают.

G8 подтвердила, что с Россией ссориться не хотят. Хотя в вопросах, связанных с конфликтными ситуациями, она ведет себя по двойным стандартам. Есть Северная Корея, которая ведет себя совершенно неадекватно, и ей бы все цивилизованное должно дать понять: мы едины. Но Россия имеет свое «особое», отличное от всех, - и только для того, чтобы иметь еще один аргумент: дружите с нами, ведь мы можем разговаривать с Кореей.

То же самое касается Израиля. Если бы Россия заняла решительную, последовательную позицию против террористов из Хэзболлах, было бы намного легче прекратить смертоубийственный конфликт.

Принятое на саммите решение - и вашим и нашим, то есть никому. Запад, у которого есть большие проблемы, вынужден считаться с двойными стандартами русских, а русские вынуждены считаться с двойными стандартами Запада. Ничего нового. Все ожидания, что приедет Буш, постучит кулаком по столу и скажет: ты не прав, не оправдались.

Ни одного упоминания об Украине не было. Это слишком частный вопрос. Более того, Россия начинает настаивать на своем понимании энергетической безопасности, она утвердилась в своем статусе, скажем так, «становящейся энергетической сверхдержавы». Она уже начинает диалог с Европой в таком тоне: а что вас не устраивает в энергетической хартии?

Русские потребуют внести изменения в энергетическую хартию, и Украину пригласят, когда сами уже договорятся. Поэтому вести себя надо всегда так, чтобы государство являлось игроком, а не попадать в карман к Соединенным Штатам Америки. Это ведь чревато: забудет тебя Америка вытащить из кармана - и тебя уже нет.

Лана Самохвалова