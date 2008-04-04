НАТО подвесило Кремль до декабря?

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает вопрос о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО практически решенным, и дело только во времени, когда это произойдет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал, комментируя результаты саммита в Бухаресте.

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, отложение решения о присоединении Украины и Грузии к ПДЧ на декабрь 2008 года нельзя рассматривать в контексте успеха или поражения Украины.

Он отметил, что в первый раз с 1994 года Украина стала равноправным участником больших геополитических игр.

“Вне всякого сомнения, Украину примут в НАТО – рано или поздно. А сейчас Запад получил серьезные аргументы в переговорах с Россией. Это касается и создания противоракетной оборонной системы в Чехии и Польше, и ситуации вокруг Ирана и Азербайджана», – отметил В.НЕБОЖЕНКО.

По словам политолога, это первый результат, который стал понятным всему миру. «Ничего, кроме истерики, Россия в своей позиции не продемонстрировала», – заметил он.

«В действительности, если бы Россия активнее и серьезнее относилась к Украине, а не выдвигала таких горе-геополитиков, как мэр Москвы ЛУЖКОВ, то, возможно, меньше было бы истерики и напряжения между нашими странами относительно вступления Украины в НАТО. По крайней мере, в декабре вопрос все равно будет решен, а Кремль остался в «подвешенном состоянии» со своей неопределенностью относительно Украины до самого декабря», – сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Он также отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время саммита в Бухаресте проявил себя как первоклассный политик, который разговаривал на равных с первыми лицами мировых государств. «Всем стало понятно, что вопрос в принципе решен, и дело только в удобном времени», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля на саммите в Бухаресте члены НАТО перенесли окончательное принятие решения о присоединении Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в Альянсе на декабрь 2008 года.

Вместе с тем в резолюции саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует Украину и Грузию в их стремлении интегрироваться в евроатлантическое содружества. "Сегодня мы пришли к выводу, что эти страны станут членами НАТО. Обе нации сделали значительный вклад в деятельность Альянса... Сегодня мы дали четко понять, что поддерживаем эти страны в подаче заявки для участия в ПДЧ", - отмечается в резолюции.