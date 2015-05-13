Балога уверен, что новую Конституцию будут "протягивать" через Раду без референдума

Балога убежден, что такие решения, как государственное устройство, не принимаются без учета мнения граждан. И если бы Украина провела референдум по всем вопросам государственного строительства, то ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не посмели бы диктовать нам форму государственного устройства. Никто из лидеров Запада бы не рискнул идти вопреки воле народа, ибо тогда их избиратели устроили бы уже им серьезные проблемы за исповедование двойных стандартов.

«Но, мы не просто отказались от идеи всеукраинского референдума, а прилагаем все усилия, чтобы его в Украине провести было невозможно. Именно поэтому, совершенно не случайно в повестке дня ВР на этой неделе появился законопроект об утрате силы закона «О всеукраинском референдуме». И по странному стечению обстоятельств, среди авторов этого законопроекта не просто депутаты с ББП, а представитель Президента в Верховной Раде», - подчеркнул народный денутат.

По его словам, этот закон является действительно плохим, поскольку он писался под Януковича, под его власть и так, чтобы никто, кроме Банковой, не мог провести всенародный плебисцит. Хотя в нашей ситуации, именно это могло быть сильной стороной данного документа, чем власть могла воспользоваться в интересах народа.

«Но проблема в том, что если не будет этого несовершенного закона – не будет ничего. Наверное именно это нужно украинской власти и нашим «западным партнерам». Потому что если вопрос в самом законе, то логично, когда плохой документ мы отменяем, но сразу принимаем другой, более демократический закон «О всеукраинском референдуме», - считает Виктор Балога.

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Он отметил, что уже сейчас можно с уверенностью говорить, что Москва добилась своего – Европа и США из-за Меркель и Керри сели с ними за стол переговоров на их территории и по их правилам. А все потому, что украинская власть представляла себе это как игру в шахматы и думала, что у нас полно времени. Но, и в Москве, и в Брюсселе нам поставили мат. В результате, принято решение, которое устраивает Россию, США, Евросоюз, но которое абсолютно не подходит Украине.

«С нами обошлись как с объектом международной политики, а не как с ее субъектом. Нас поставят перед фактом, не поинтересовавшись даже нашим мнением. Как будет воплощен этот сценарий? Через новый проект Конституции. Очевидно сейчас готовится все для того, чтобы он прошел максимально гладко и безболезненно. А именно – через Верховную Раду, где всегда можно договориться, кому-то что-то пообещать и получить 300 голосов. Думаю, это будет иметь такие же последствия, как и знаменитая ратификация Харьковских соглашений в апреле 2010 года», - считает Виктор Балога.